As estreias dos times de MS na Copinha

Dois times que participam pela primeira vez da competição – o Operário de Caarapó e o Dourados – representam Mato Grosso do Sul na edição deste ano da Copa São Paulo de Futebol Júnior, aberta na semana passada. Atual campeão estadual sub-20, o time de Caarapó, que tem parceria com o clube José Bonifácio (SP), não fez feio na estreia empatando em 1 a 1 com o América-RN na quinta-feira pelo grupo 12, liderado pelo Juventude (RS) que venceu por 1 a 0 o Comercial de Tietê (SP), que será o adversário de hoje, a partir das 15 (MS), do sul-mato-grossense, na segunda rodada do grupo. Vice-campeão sub20 de MS, o Dourados, que firmou parceria com o também paulista Esporte Clube Embu-Guaçu, começou mal. Foi goleado por 4 a 1 pelo Aster (SP) na estreia e amanhã encara o Vila Nova, a partir das 14h15, precisando reagir. Todos os jogos têm transmissão ao vivo pelo canal do Paulistão no YouTube.

Nascido em Santo André (SP) e radicado em Campo Grande (MS) desde a adolescência, Marco Eusébio é um dos mais experientes jornalistas de Mato Grosso do Sul. Com um estilo refinado e marcante de escrever, ficou conhecido como autor de uma das mais lidas colunas divulgadas em sites de notícias do estado. Agora em formato “in blog” amplia a comunicação com seus leitores através deste Portal www.marcoeusebio.com.br ativado no dia 29/2/2009.