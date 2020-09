Após publicação eleitoral, MDB diz não ser de André perfil no Twitter criado em 2009

Twitter Reprodução Twitter registra que perfil atribuído a André Puccinelli foi criado em 2019, mas MDB nega que seja do ex-governador

Um antigo perfil no Twitter atribuído a André Puccinelli divulgou a imagem acima, na segunda (21), com foto de arquivo em que ele aparece cumprimentando um eleitor ao lado do ex-senador Waldemir Moka, com a pergunta: "Será que ainda dá tempo de mudar de candidato?". Após a publicação, o MDB de Mato Grosso do Sul divulgou nota afirmando que o ex-governador "não tem conta na rede social Twitter" e informando que o "partido já está buscando meios legais para desativar qualquer perfil que busque se passar pelo ex-governador". No dia 15 deste mês, em convenção com a presença de Puccinelli, o MDB lançou o deputado estadual Márcio Fernandes para disputar a Prefeitura de Campo Grande em chapa pura com a ex-vereadora Juliana Zorzo de vice. Vale frisar que a conta atribuída a André no Twitter foi criada em 2009, estando ativa há 11 anos. E, com exceção de uma retuitada em agosto deste ano, o perfil não era usado desde o ano eleitoral de 2018, quando a última publicação feita no dia 27 de julho usa a hastag #VoltaAndré.



P.S.: Sobre a nota acima, a assessoria do deputado e candidato Márcio Fernandes (MDB) acaba de enviar a seguinte nota ao Blog: "Essa era uma antiga conta utilizada pela assessoria de imprensa do ex-governador de Mato Grosso do Sul e ex-prefeito de Campo Grande, André Puccinelli. O perfil estava desativado e não era utilizado pelo ex-governador. O partido já está buscando os meios legais para desativar qualquer perfil que busque se passar pelo ex-governador."



Veja o perfil no link abaixo.

Será que ainda dá tempo de mudar de candidato? pic.twitter.com/eFtyBhJh2P — André Puccinelli (@PuccinelliAndre) September 21, 2020

