Após mexerem no tabuleiro eleitoral, tucanos aguardam jogada de Marquinhos

David Majella/Divulgação Arquivo Assis, Azambuja e Marquinhos: prefeito vai definir se mantém parceria nas eleições da Capital

A saída de Carlos Alberto de Assis do governo ontem, se colocando à disposição do PSDB para disputar as eleições, mexe o tabuleiro político da disputa pela Prefeitura de Campo Grande. A próxima jogada será de Marquinhos Trad (PSD). Indagado pelo site Midiamax, o prefeito repetiu que "não tem nenhuma aliança com o PSDB, a não ser administrativa". Pelo menos, por enquanto. Seu líder na Câmara, o vereador Chiquinho Telles (PSD), disse ao site – leia aqui – que Marquinhos apoiou a reeleição do governador Reinaldo Azambuja (PSDB) em 2018, frisou que acredita "na gratidão" e espera o apoio dos tucanos nas eleições da Capital.



Nesse jogo político, o prefeito tem dois caminhos: confirmar em sua chapa a parceria com o governo de Azambuja traduzida em obras desde o início do ano passado na cidade – como os recapeamentos de vias urbanas e a reforma do Guanandizão – ou descartar essa aliança para não deixar a prefeitura com um vice-prefeito tucano caso queira abdicar do cargo para disputar disputar a cadeira de governador em 2022. Nesta segunda hipótese, o prefeito terá de bancar o risco de perder um forte aliado e criar mais um forte e bicudo adversário para sua reeleição. Enquanto aguardam, os tucanos já deixaram claro que estão no jogo.

'Vamos pra frente de batalha' diz Assis, em áudio, sobre eleições de Campo Grande

David Majella, da assessoria/Arquivo Assis diz que tomou a decisão após conversar com Azambuja e lideranças do PSDB

"Como soldado do partido, vamos pra frente de batalha e o que vier nós vamos estar nos preparando pra assumir esses novos desafios" disse em áudio enviado há pouco ao Blog o tucano Carlos Alberto de Assis, que teve sua exoneração do cargo de secretário estadual de Gestão Política da Capital publicada hoje no Diário Oficial, e confirmou que está colocando seu nome à disposição do PSDB para as eleições deste ano em Campo Grande. Cotado a vice em uma possível aliança com o prefeito Marquinhos Trad (PSD) e até a virar candidato do PSDB caso não ocorra essa composição, Assis afirma que pediu a exoneração ontem "depois de conversar com várias lideranças do PSDB" e com o governador Reinaldo Azambuja para "encarar esse novo projeto, que são as eleições de 2020". Ouça abaixo.

