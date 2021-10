Advogados lançam chapas nesta quinta dando a largada oficial da campanha na OAB-MS

Tamanho do texto

WhatsApp Reprodução Convites para lançamento das chapas de Rachel e Bito nesta quinta, em Campo Grande

Dois concorrentes que prometem acirrar a disputa pela presidência da OAB de Mato Grosso do Sul, Bito Pereira e Rachel Magrini, divulgaram convites nas mídias sociais para o lançamento de suas respectivas chapas hoje à noite em Campo Grande, nos horários e locais das imagens acima. Isso significa que ambos terão antes, durante o dia, de registrar as chapas na OAB-MS oficializando suas candidaturas para, a partir daí, entrar de uma vez na campanha com adesivos, cartazes, reuniões e demais ações eleitorais.

