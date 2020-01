Além de Reinier: três promessas sul-americanas para acompanhar no Pré-Olímpico

Atacantes argentino e boliviano e volante chileno estão entre as joias em formação pelas respectivas seleções

Lucas Figueiredo/CBF

Com o início do Pré-Olímpico da América do Sul, na Colômbia, o mundo do futebol se volta para o continente em busca de estrelas. Uma delas, Reinier, camisa 10 da Seleção Brasileira, acabou de ser contratada pelo Real Madrid pela bagatela de R$ 136 milhões. No entanto, ver os jogos ao vivo da competição é a chance de conhecer outras promessas continentais.



Uma delas é o atacante argentino Adolfo Gaich, do San Lorenzo (ARG), de 20 anos: goleador nas categorias de base, ele acabou de ser alçado ao profissional da equipe de Buenos Aires, onde já fez 4 gols em 9 jogos. Segundo a imprensa europeia, ele está sendo observado de perto pelos clubes do Velho Continente, e não à toa seus direitos são estimados em 12 milhões de euros (R$ 55 milhões).



Reinier, que deve ser titular no jogo de amanhã, contra a Bolívia, pela terceira rodada da competição, também está valorizado: ele, que já foi considerado o melhor jogador do mundo da categoria sub-16, chega à Espanha para mostrar seu futebol ao vivo a Zinedine Zidane, treinador do Real Madrid, que por hora quer enviá-lo ao Castilla -- filial que disputa a terceirona do país.



Outra esperança do futebol continental é o volante Gabriel Suazo, de 22 anos, titular do Colo-Colo (CHI). A imprensa local o coloca como substituto de Vidal na seleção nacional, enquanto Angelo Araos, do Corinthians, é visto como o próximo Aránguiz. O jovem chileno, aliás, foi a contratação mais cara do Timão em 2018: desembolsou R$ 20 milhões para tirá-lo da Universidad do Chile (CHI).



Por fim, uma surpresa: segundo o jornal espanhol Marca, o "Messi" desse Pré-Olímpico vem da Bolívia: trata-se do atacante Henry Vaca, de 21 anos, que apesar da pouca idade já rodou por equipes do Chile e do Peru. Ele pertence ao The Strongest, de La Paz, e é visto como um dos principais jogadores da seleção para o futuro.