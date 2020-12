Releitura de Monet, obra de Banksy é leiloada por US$ 10 milhões

Artista parodiou a obra "O lago das ninfeias", uma das mais famosas do pintor francês

Divulgação

Uma releitura do quadro “O lago das ninfeias”, um dos mais famosos do pintor francês Claude Monet, produzida pelo misterioso artista britânico Banksy, foi vendida em Londres por cerca de US$ 10 milhões, o equivalente a R$ 53,5 milhões. Com o feito, a obra torna-se a segunda mais valiosa do pintor, de acordo com a casa de leilões Sotheby's.



"O martelo bateu depois que cinco colecionadores disputaram por quase nove minutos a obra, o que levou o preço estimado, entre 3 milhões e 5 milhões de libras, a subir e se tornar o segundo mais caro do artista leiloado", relatou a Sotheby's. A pintura, intitulada "Show me the Monet" ("Mostre-me o Monet", em tradução livre), foi feita com tinta a óleo e leiloada pelo valor total de 7.551.600 libras esterlinas.



A obra ilustra uma ponte japonesa sobre um lago, assim como na original. A diferença é a presença de um cone de trânsito e de carrinhos de supermercado em alusão à precariedade dos cuidados com o meio ambiente na atualidade. "Banksy destaca o desprezo da sociedade pelo meio ambiente em face dos excessos perdulários do consumismo", disse Alex Branczik, chefe europeu de arte contemporânea da Sotheby's.



A casa, especialista em leilões online, emitiu um comunicado em que considera o artista de Bristol um "visionário".



Criada em 2005, "Show me the Monet" é parte da coleção intitulada "The crude oils" ("Pinturas a óleo vulgares", em tradução livre), onde Banksy dedica-se a releituras de obras de caráter pictórico, como "Girassóis", de Van Gogh, ou os retratos de Marilyn Monroe feitos por Andy Warhol.



Histórico do artista

Com a verdadeira identidade em segredo oficial apesar das tentativas feitas por pesquisadores e pessoas ligadas à arte, Banksy é conhecido por seus grafites nos arredores de Bristol e Londres. Em essência, sua arte é satírica e subversiva e combina humor ácido com comentários sociais e políticos.



Sua arte mais valiosa é um quadro repleto de chimpanzés, que retrata o Parlamento britânico. Na época em que foi leiloada, recebeu o lance final de 9,9 milhões de libras (ou US$ 13 milhões). O valor é um recorde para o misterioso artista inglês.



Banksy também é conhecido pela obra ‘Girl with balloon” (‘Menina com balão”, em tradução livre), que se “autodestruiu” após ser leiloada, causando comoção mundial. Renomeada como “Love is in the bin” (“O amor está no lixo”, em tradução livre), ela é considerada a jogada mais espetacular do artista. Tudo aconteceu quando, depois de ser vendida por US$ 1,4 milhão, a pintura deslizou pelo sistema de trituração controlado remotamente e, em seguida, emperrou na metade.



De acordo com especialistas do mercado, a obra ficou ainda mais valorizada com a ação de Banksy.