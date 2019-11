O que é melhor: alugar ou comprar um apartamento?

Tudo depende do atual momento de vida

Muitos brasileiros, quando decidem sair da casa dos pais ou adquirir uma nova moradia, podem ficar em dúvida sobre o que escolher: comprar ou alugar um imóvel? Ambos possuem benefícios. Mas tudo depende dos objetivos, da atual condição financeira e também do atual momento de vida. A decisão, portanto, deve levar em conta aspectos financeiros, mas também pessoais.



Com as novas modalidades de financiamento e de crédito, é possível quitar um imóvel em até 30 anos. Portanto, primeiro se deve analisar por quanto tempo o indivíduo permanecerá naquela casa ou apartamento. Se a perspectiva for de mudar em breve, certamente a melhor opção não é comprar à vista ou financiar um imóvel -- a não ser que o objetivo seja puramente financeiro, com obtenção de lucro a longo prazo com a valorização do bem.



Outro mito em torno do aluguel é o senso comum de que essa modalidade só faz a pessoa perder dinheiro, já que é necessário pagar mensalmente para morar em uma casa ou um apartamento que não é seu. Mas isso não é verdade. Dependendo dos juros, pode ser mais lucrativo ficar no aluguel. Além disso, as parcelas de financiamento de um imóvel podem ser mais caras, e esse dinheiro poderia ser realocado em uma aplicação financeira, até mesmo para obter um bem mais valorizado no futuro.



Ainda há outros benefícios de se alugar uma moradia em vez de efetuar uma compra. Uma delas é o fato de a mudança ser reversível. Se chegar um determinado momento e você decidir que tem possibilidade de adquirir uma casa ou um apartamento com o seu dinheiro, é possível conquistar esse objetivo com facilidade. O valor do aluguel também sobe menos do que o valor imobiliário.



Mas, evidentemente, ter um imóvel próprio também tem suas vantagens. O bem pode se valorizar com o decorrer dos anos e o investimento pode ser rentável a longo prazo. Uma vez que a moradia é sua, também é possível realizar diferentes alterações: reformar, pintar, mudar cômodos de lugar, etc. Ou seja: o local fica mais personalizado. Criar a casa dos seus sonhos, portanto, fica muito mais fácil.



Se você tem dinheiro disponível, é interessante analisar essa possibilidade. Se for à vista, inclusive, o desconto na aquisição pode ser ainda maior. E ainda há a opção de procurar imóveis em leilão de apartamentos. Nesse tipo de transação, os preços costumam ser abaixo do praticado pelo mercado. Para quem ainda está indeciso, há uma conta que pode facilitar o processo.



O cálculo é o seguinte: pegue o valor do aluguel mensal, multiplique por 100 e divida pelo valor do imóvel à vista. Dessa forma, você consegue descobrir qual é a taxa de retorno do imóvel, ou seja, quanto o aluguel representa do valor total da aquisição. Se houver um rendimento de aplicação maior do que a taxa, a compra não compensa financeiramente.