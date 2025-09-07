Campo Grande 00:00:00 Segunda-feira, 08 de Setembro de 2025

Ar-condicionado: como manter o bem-estar sem abrir mão da estética

Por Thais Hott

Descubra maneiras de camuflar o aparelho com elementos que valorizam a decoração dos ambientes

Para que um lar seja confortável, é preciso investir em equipamentos práticos e funcionais, ainda que muitas vezes não combinem com o estilo dos cômodos. O ar-condicionado é um exemplo: tornou-se um item indispensável no dia a dia das famílias, que cada vez mais buscam soluções criativas para integrá-lo à decoração.

Um levantamento da Agência Internacional de Energia estima que, até 2050, o Brasil terá 160 milhões de aparelhos em uso no país. Embora este número não seja exclusivo das residências, a preocupação em unir conforto térmico com espaços bem decorados já é uma realidade, principalmente em locais nos quais o clima é mais quente.

Apesar de esta junção parecer um desafio, é possível garantir um espaço bem decorado e confortável em todos os cômodos da casa.

Integração com o ambiente

Uma das melhores formas de esconder o aparelho é quando há a possibilidade de integrá-lo ao espaço. Isso pode acontecer com ou sem uma reforma.

Nos casos em que há a possibilidade de fazer a obra, o ar-condicionado pode ser acoplado em um forro rebaixado com aberturas, como o de madeira ripada, por exemplo. Como o ar frio é mais pesado que o quente, ele tende a descer por essas aberturas, deixando o cômodo com a temperatura desejada.

Já nos casos em que não há essa possibilidade, o dispositivo pode ser camuflado nas peças do mobiliário. Incluir móveis sob medida justamente onde será feita a instalação faz com que o equipamento nem seja visto.

Apesar de ser uma solução muito eficiente, em ambos os casos, é preciso garantir que haja abertura e espaço para que o aparelho tenha uma ventilação adequada e receba a manutenção e a limpeza necessárias.

Painéis e opções verticais

Em alguns casos, principalmente quando a casa é alugada, o investimento em criar algo exclusivo para aquele ambiente pode ser muito alto, mas isso não significa que o sistema de climatização ficará exposto, deixando o cômodo sem nenhuma harmonia na decoração.

Soluções simples como painéis verticais podem ajudar a esconder o equipamento, sem que a saída de ar fique bloqueada. O melhor é que este recurso pode ser aplicado nos mais diferentes tipos de decoração: espaços minimalistas podem aproveitar painéis verticais com plantas ou ripados em madeira, enquanto ambientes com um estilo voltado ao natural podem incluir painéis em bambu.

Outra dica é investir em portas de correr, que podem ser confeccionadas em diferentes materiais e cores, combinando exatamente com o resto da decoração. Mas é importante garantir que, assim como as demais opções, ela tenha abertura suficiente para que o ar circule e refresque todo o cômodo.

Escolha o equipamento certo

A solução em esconder o ar-condicionado deve ser pensada de acordo com o tamanho do aparelho e principalmente na metragem do ambiente no qual ele está instalado. A melhor forma de deixar o local mais harmonioso é investir em equipamentos que sejam adequados para o tamanho de cada espaço.

Em cômodos menores, como quartos e escritórios, os aparelhos mais compactos, como o ar-condicionado 9000 BTUs, são ideais, já que oferecem conforto térmico suficiente e são mais fáceis de serem camuflados.

Já ambientes maiores, como salas e espaços de lazer, podem demandar projetos um pouco mais complexos, incluindo a necessidade de camuflar não só um aparelho maior, como também os demais itens do maquinário.

