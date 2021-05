Confira a Audiência Pública da Câmara Municipal

Câmara de Vereadores de Campo Grande promove nesta sexta-feira (28), uma Audiência Pública para a prestação de contas da prefeitura sobre as receitas e despesas referentes ao primeiro quadrimestre do exercício financeiro de 2021. Audiência Pública foi proposta pela Comissão Permanente de Finanças e Orçamento da Câmara.

Secretário municipal de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, irá detalhar os números da arrecadação e os principais investimentos da administração municipal. Pedrossian também responderá eventuais dúvidas feitas pelos vereadores e população, que poderá participar por meio das redes sociais da Casa de Leis.

A cada quatro meses a prefeitura encaminha aos vereadores um relatório para avaliação do cumprimento de metas, com intuito de prestar contas ao município. De acordo com a assessoria, os dados são divulgados em Audiência Pública, onde são analisados os investimentos prioritários, metas e o comprometimento da receita com gasto, por meio da Audiência também são fiscalizados o respeito às normas estabelecidas na Lei de Responsabilidade Fiscal. A última Audiência para a prestação de contas da prefeitura foi realizada em fevereiro deste ano no plenário da Câmara, na ocasião, foram apresentados dados de fechamento financeiro de 2020.