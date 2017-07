Tribuna Participativa da Câmara contou com 31 cidadãos discursando em Plenário

Flavia Andrade/CapitalNews Em 39 sessões ordinárias,vereadores debateram assuntos considerados importantes a sociedade

Assuntos considerados pelos parlamentares de extrema importância, foram debatidos na Tribuna Participativa por 31 representantes da sociedade civil entre as 39 sessões ordinárias realizadas na Casa de Leis, para os vereadores da Câmara Municipal de Campo Grande.



Dentre eles discursaram em Plenário:



- advogado, Calleb Kaeliston Romero, que falou sobre “gestação de alto risco – trombofilia”.



- superintendente da Fundação Tuiuiú da UCDB (Universidade Católica Dom Bosco), Neila Farias Lopes, que falou sobre inovação em Campo Grande.



- diretora da Fiocruz (Fundação Oswaldo Cruz), Jislaine Guilhermino, que falou sobre o Projeto da entidade "Inovação em Saúde".



- presidente da Associação Comercial e Industrial de Campo Grande (ACICG), João Polidoro e do diretor do Conselho Político e Social (COPS), Frederico Valente, que falaram sobre o Projeto “Pacto Juntos por Campo Grande”.



- engenheira ambiental Ana Cristina Franzoloso, que falou sobre a destinação dos resíduos sólidos em Campo Grande.



- presidente da ACP (Sindicato Campo-Grandense dos Profissionais da Educação Pública), Lucílio Souza Nobre para fazer prestação de contas e esclarecimentos sobre a categoria.



- presidente do Comitê Gestor do FAC (Fundo de Apoio à Comunidade), Tatiana Martinho Lescano Trad.



- diretor-presidente da Funesp (Fundação Municipal de Esporte), Rodrigo Barbosa Terra, que falou sobre a criação do Sistema Municipal de Esporte e Lazer.



- enfermeira Arminda Rezende de Pádua Del Corona, Doutora em Cultura de Segurança do Paciente pela Universidade de São Paulo-USP.



- escritor e ativista pelos direitos dos negros no Brasil, Joel da Penha.



- Drª. Raimunda Luzia de Brito, fundadora do Coletivo de Mulheres Negras de Mato Grosso do Sul, que falou sobre a comemoração dos 85 anos do primeiro voto feminino no Brasil.



- presidente do IDE (Instituto de Desenvolvimento Evangélico), Manoel Antônio de Andrade Barbosa Nogueira, que falou sobre o Projeto Pet-Mania, que atua na área social, econômica e ambiental atribuindo valor à garrafa pet.



- presidente da AMU (Associação de Aplicativos de Mobilidade Urbana), Wellington Dias da Silva, que falou sobre o aplicativo Uber.



- presidente do Sintáxi-MS (Sindicato dos Taxistas de Mato Grosso do Sul), Bernardo Quartin Barrios.



- Edinaldo Ribeiro de Lima, representante dos auxiliares de táxis de Campo Grande.



- presidente da APPLIC (Associação dos Parceiros em aplicativos de transporte de passageiros, motoristas profissionais autônomos de Mato Grosso do Sul), Paulo César Teodoro Pinheiro.



- coordenadora estadual da Mulher em Situação de Violência Doméstica e Familiar e juíza da 3ª Vara da Violência Doméstica e Familiar de Campo Grande, Jacqueline Machado.



- presidente da Abrasel (Associação Brasileira de Bares e Restaurantes de Mato Grosso do Sul), Juliano Battistel.



- presidente da Fenapec (Frente Nacional da Pecuária), Francisco Maia.



- presidente da AJE/MS (Associação dos Jovens Empreendedores de Mato Grosso do Sul), Sullivan Bráulio Vareiro.



- presidente da Associação Beneficente de Campo Grande - Santa Casa, Esacheu Cipriano Nascimento.



- coordenador da Endomarcha Mundial levanta a bandeira da Endometriose ao usar a Tribuna, falando sobre as dificuldades enfrentadas pelas mulheres que sofrem com a doença. Alex Figueiredo.



- capelão Edilson dos Reis, que falou sobre prevenção ao suicídio, bullying, mutilação em crianças e adolescentes (Baleia Azul).





- presidente regional do PT do B, Morivaldo Firmino de Oliveira e o presidente municipal do PT do B, Vinícius Leite Campos.

- psicanalista e coordenadora do Projeto Nova, Viviane Vaz.



- coordenadora da Central de Programas e Projetos Especiais da Prefeitura, Catiana Sabadin Zamarrenho.



- defensora pública, Olga Lemos Cardoso de Marco, da 9ª Defensoria Pública Civil de segunda instância, e presidente do Lions Club Campo Grande Cidade Morena.



- Ulisses Duarte, 1º governador do distrito do Lions Clube.



- representante nacional do FamilySearch, Mario Silva.



- Isaías Silva, da Igreja de Jesus Cristo dos Santos dos Últimos Dias, que tratou da I Mostra de Artes SUD de Campo Grande.