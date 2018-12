Sobre a presidência da ALMS, PT revela que acompanhará escolha da Casa

Arquivo/ALMS PT vai disputar a 2º Secretaria da Casa de Leis

O Partido dos Trabalhadores de Mato Grosso do Sul (PT/MS) se posicionou através de um dos seus deputados, o Cabo Almi, sobre a escolha da presidência da Assembleia Legislativa de de MS para o próximo mandato. O parlamentar falou na manhã de hoje (5) com a reportagem do Capital News, como sempre foi sua característica no estado, o partido deverá acompanhar a escolha da maioria dos seus pares.

Além disso, o deputado falou que a indicação de Paulo Corrêa feita pelo PSDB deve ser confirmada pelos deputado durante a votação para a presidência. “Aqui no estado sempre houve uma escolha consensual, pois nunca houve uma disputa para presidência. Ou seja, sempre o nome indicado pela maior bancada não teve dificuldade em se eleger. Eu acredito que essa característica deve se confirmar”, projetou.

Sobre o PT, o legislador falou o partido vai continuar em suas áreas de atuação no estado, que é a defesa as minorias e lutas sindicais. “Em relação a mesa diretora nosso objetivo será a 2º Secretaria. Já sobre a sociedade, continuaremos atuando para defender os interesses do povo sul-mato-grossense, principalmente daqueles mais marginalizados”, revelou.