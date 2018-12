PSDB define Paulo Corrêa como candidato a vaga de presidente da Assembleia Legislativa

Victor Chileno Anúncio foi feito pelo presidente regional do partido deputado Beto Pereira, na sede do PSDB

O Partido da Social Democracia Brasileira (PSDB), anunciou nesta terça-feira (04), na sede do partido, através do presidente estadual da legenda, deputado Beto Pereira, o nome do deputado Paulo Corrêa como candidato na disputa pela vaga para presidente da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul em 2019, pelo PSDB.

De acordo com o presidente regional do PSDB, deputado Beto Pereira, “A decisão contou com o respaldo de ampla maioria, obtendo como a indicação do partido o nome do deputado Paulo Corrêa. A partir de agora, ele deixa a esfera partidária para fazer as tratativas com os demais partidos”.

O deputado estadual Paulo Côrrea, agradeceu os votos e declarou que se sente orgulhoso em representar o PSDB e o próximo passo será procurar os deputados dos outros partidos. “Agora que fui legitimado como candidato, conversarei com os outros partidos para criar uma composição. Acredito que não será muito difícil porque conheço a grande maioria já que estou em meu sétimo mandato”, declara Paulo Corrêa.