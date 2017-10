Projeto de Lei manda indenizar presos em situações degradantes

A comissão de Segurança Pública e Combate ao Crime Organizado da Câmara dos Deputados aprovou Projeto de Lei que prevê indenização de presos que estiverem sendo mantidos em situações degradantes. A mudança na Lei de Execução Penal seria para forçar melhorias nos presídios e penitenciárias do Brasil. No ranking de terceira maior população carcerária, o Brasil é um dos países que mais desrespeitam os direitos humanos daqueles privados de liberdade, conforme notícia postada pela Agência Câmara Notícias.





Divulgação/Câmara Comissão votou a favor nesta terça-feira (10)

Na avaliação do autor do projeto, deputado Dagoberto Nogueira (PDT), a indenização será uma importante ferramenta para reparar eventuais erros do estado. “Os ministros do STF reconheceram por unanimidade a pertinência da indenização. Agora ficará a cargo do juiz determinar a forma como ela será efetivada. É urgente interceder no sistema prisional, pois o modelo atual não responde aos anseios da sociedade. A ressocialização dos privados de liberdade nunca foi uma realidade do sistema”, declarou.



A publicação da Agência Câmara Notícias também cita que em 16 de fevereiro de 2017, o Supremo Tribunal Federal (STF) reconheceu dano moral a preso que se encontrava em condições degradantes, que violava a dignidade humana, em presídio de Mato Grosso do Sul. O texto aprovado na comissão veda a possibilidade de indenização pecuniária. Agora a matéria seguirá para votação final na comissão de Constituição e Justiça antes de seguir para análise no Senado.