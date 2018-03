Deurico/Arquivo Capital News André Puccinelli, Odilon de Oliveira e Reinaldo Azambuja

Pesquisa de intenção de votos para o governo do Estado revela empate técnico entre os três primeiros pré-candidatos mais bem colocados. O juiz federal aposentado, Odilon de Oliveira (PDT) tem a maioria da intenção de votos entre os eleitores sul-mato-grossenses para o governo do Estado. De acordo com o Instituto Ranking Comunicação e Pesquisa, Odilon é a escolha de 15,75% dos entrevistados na pesquisa espontânea que apura a intenção de votos para as Eleições 2018, com intervalo de confiança de 95% e margem de erro em 2,83 pontos percentuais para mais ou para menos.

O ex-governador André Puccinelli tem 14,25% dos votos, seguido por Reinaldo Azambuja (PSDB), que foi a escolha de 13,58% dos que responderam a pesquisa. Os eleitores que não souberam responder somam 45,27%.

Na pesquisa estimulada, Odilon foi a escolha de 22,75% dos entrevistados pelo Instituto Ranking. Puccinelli sobe para 20,16% e Reinaldo vai para 18,75%. Os eleitores que não souberam responder totalizam 22,37% na pesquisa estimulada.

A pesquisa foi feita em 8 regiões do estado e ouviu 1.200 eleitores representando os 79 municípios, no período de 11 a 15 deste mês. O levantamento do Instituto Ranking está registrado no Tribunal Regional Eleitoral (MS-09695/2018) e Tribunal Superior Eleitoral (03086/2018),

O público alvo do estudo é a população do estado residente na área urbana com 16 anos ou mais. Os entrevistados são selecionados aleatoriamente segundo as cotas do estudo. Sexo: masculino (47,9%) e feminino (52,10); Idade: 16 a 17 anos (0.90%), 18 a 24 anos (14,30%), 25 a 34 anos (21,80%), 35 a 44 anos (20,50%), 45 a 59 anos (24.40%), 60 anos ou mais (18,10%).

Escolaridade: 1º Grau Incompleto (44,7%), 1º Grau Completo até 2º Grau Incompleto (28,7%), 2º Grau Completo até Superior Incompleto (20,7%), Superior Completo (5,9%); Distribuição por Renda Mensal Domiciliar até 1 SM (Salário Mínimo) (15,1%), de 1 a 2 SM (22.4%), de 2 a 5 SM (37,7%), de 5 a 10 SM (16%), mais de 10 SM (8.8%).