Pedro Pedrossian Neto apresenta prestação de contas da prefeitura a Comissão

Deurico/Capital News ..

Na manhã desta quarta-feira (22), prefeito Marquinhos Trad esteve presente, juntamente com o Secretário de Planejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, na sessão ordinária de apresentação da prestação de contas do terceiro quadrimestre do ano de 2016, a Comissão Permanente de Fiscalização da Administração Pública, que foi presidida pelo Vereador Eduardo Romero, sendo composta também pelos vereadores, João César Mattogrosso, Dharleng Campos, Betinho e Junior Longo.





De acordo com o prefeito Marquinhos Trad, “ a declaração das contas foi publicada no Diário Oficial de Campo Grande (Diogrande) em 30 de janeiro de 2017, a Comissão teve 23 dias para analisar os dados e acredito que hoje, durante essa apresentação, já estejam embasados no qe será dIscutido com o secretário Pedro Pedrossian Neto”, pontua prefeito.



Para o secretário de Palnejamento e Finanças, Pedro Pedrossian Neto, “ a tripartição existente dos poderes é necessária para que haja a cobrança de um serviço transparente entre eles, onde um fiscaliza o outro, para contribuir com o crescimento da gestão pública. Vejo que muitos vereadores buscam um detalhamento maior dos gastos, com isso iremos trazer o material em uma próxima sessão para sanar as dúvidas referentes, eu preciso saber dizer “não”, para que não haja déficit nas contas da prefeitura, para isso estamos analisando todos os setores e realizando cortes no orçamento conforme as nossas possibilidades”, afirma secretário.





Já o vereador Eduardo Romero, presidente da Comissão, “ os valores apresentados são referentes a gestão passada, agora, até o dia 25 tem que ser apresentados dados também referentes a nova gestão, e serão através desses dados que iremos conseguir embasamento, para que possamos trabalhar o conteúdo e dar um direcionamento a prefeitura, para que também possamos fiscalizar o serviço que está sendo prestado a população”, conclui vereadora.