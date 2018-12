MDB deve anunciar direcionamento para a presidência da ALMS, após sessão desta quarta-feira

Tamanho do texto

Leonardo Barbosa “O rumo do partido já está definido”, diz Eduardo Rocha

Entre as definições para os candidatos a diretoria da Assembleia Legislativa de Mato Grosso do Sul (ALMS), o Movimento Democrático Brasileiro (MDB) deve anunciar o direcionamento para as eleições a presidência da Casa, após a sessão desta quarta-feira (05).

Em 2019, o partido será a segunda maior bancada na Casa de Leis, com 3 parlamentares. Segundo Eduardo Rocha, o rumo já foi definido, porém, ainda vão finalizar qual o cargo será pleiteado pelo partido.

Ainda de acordo com deputado estadual Eduardo Rocha, “a imprensa deverá ser comunicada sobre a decisão final do partido após o encerramento da sessão de hoje”, conclui Rocha.