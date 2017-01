Juiz Odilon de Oliveira prestigia filho em cerimônia de posse e cogita se candidatar após aposentadoria

Deurico/Capital News Cerimônia de posse dos vereadores de Campo Grande

No último domingo (01), o Juiz Odilon de Oliveira compareceu ao Centro de Convenções Rubens Gil de Camillo, acompanhado de sua esposa, para prestigiar a posse do seu filho, Odilon de Oliveira Junior, como vereador da Capital. Odilon, cogita possibilidade de ingressar na política no futuro, para que possa continuar servindo a população.



Em entrevista ao Capital News, Odilon, disse que todos os filhos nasceram em Campo Grande, cidade onde mora há 44 anos, para ele, “a posse do Odilon júnior foi uma grande emoção, ainda mais por ter sido o segundo mais votado”, aponta.



Questionado sobre a juventude do filho e a experiência do mesmo no meio político, Odilon afirma que acredita na capacidade do filho em fazer um bom trabalho, pois o mesmo vem se preparando há alguns anos, segundo ele, o vereador Odilon Junior, já pensava em se candidatar em 2008, mas preferiu adiar por duas eleições, para que pudesse adquirir mais experiência no meio político.

Deurico/Arquivo Capital News Juiz Odilon de Oliveira se emociona em cerimônia de posse do Vereador Odilon Júnior

Em meio a crise política no Brasil, e com a quantidade de renovação alcançada na Câmara dos Vereadores, Odilon acredita que, “a política brasileira terá rápidas e profundas mudanças, quem não se adaptar aos anseios do povo terá que deixar a política ou nela não entrar. O interesse predominante tem que ser do povo e não do político, acredito que a redução ao máximo de número de partidos, é indispensável. Criam-se partidos por interesses de grupos e não por ideologias”, afirma o Juiz Odilon de Oliveira.

Ainda segundo ele, "não tenho projeto nenhum a respeito. Pretendo ficar mais sete anos na magistratura. Quem sabe, depois que me aposentar, quando os tempos já não serão mais os mesmos, poderei elaborar esse projeto. Se o fizer, será exclusivamente para continuar servindo ao povo", aponta Odilon.



O número excessivo de partidos é algo sempre questionável, onde a diversidade do Brasil é muito grande, porém, muitos acreditam que não há necessidade de tantos partidos, sendo necessário apenas o conjunto de ideologias de um mesmo grupo, visando a melhoria do povo, segundo Odilon, “a diversidade de ideologias, no Brasil, dá para ser acomodada em meia dúzia de siglas. Não é preciso mais do que isto. O resultado das urnas, no Brasil inteiro, caracterizou um recado muito claro. Os eleitores disseram qual o perfil desejado”.



Seja no Mato Grosso do Sul, em Campo Grande, ou em qualquer Estado e cidade do País, o que precisa ser levado em consideração de acordo com as crenças do Juiz Odilon, são “princípios morais e éticos são e serão os requisitos mais buscados pelo povo, saturado com tanta gatunagem”, finaliza Juiz Odilon de Oliveira. (Matéria editada às 13h 44 para acréscimo de informações).