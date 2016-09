Faltando poucos dias para o pleito SBT realiza debate entre candidatos a prefeito

Tamanho do texto

Na reta final desta campanha eleitoral que foi a mais curta dos últimos tempos durando apenas 45 dias, nesta terça-feira (27), os 15 candidatos a prefeito da Capital participarão do debate do SBT às 21h no Sesc Horto.

Deurico/Arquivo Capital News Debaterão temas atuais neste penúltimo embate antes do pleito

Os candidatos Coronel Davi (PSC) e Marcelo Bluma (PV),Alex do PT já confirmaram suas presenças no debate conforme agenda encaminhada para o site.