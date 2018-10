Bolsonaro recebe alta, mas não é liberado para fazer campanha de rua

Reuters Bolsonaro no avião a caminho do Rio de janeiro

O candidato à Presidência da República, Jair Bolsonaro, recebeu alta na tarde do último sábado (29), mas não foi liberado para fazer atos de rua na campanha. O candidato o hospital Albert Einstein, no Morumbi, em São Paulo, após sofrer uma atentando.

O candidato ao PSL recebeu alta médica, após passar 22 dias internado por ter sido esfaqueado no dia 6 de setembro durante um ato de campanha em Juiz de Fora, em Minas Gerais. O presidenciável deixou o hospital por uma saída alternativa para evitar a movimentação da imprensa, que o aguardava na entrada principal do hospital.

De acordo com o presidente do partido de Bolsonaro, Gustavo Bebbiano, o candidato segue com a saúde frágil e não fará campanha de rua. Ele avalia que, com isso, a campanha foi prejudicada. Segundo ele, a campanha não conta com muitos recursos, já que o presidenciável não aceita doações de empresários. E disse que a corrida à presidência vinha sendo feita com base no contato de Bolsonaro com o público.

O presidente do PSL ainda falou sobre os questionamentos de Bolsonaro sobre a confiabilidade das urnas eletrônicas. Afirmou que, o que incomoda é a impossibilidade de recontagem de votos.