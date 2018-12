Ainda sem definição sobre presidência da casa, deputados articulam mesas para 2019

Leonardo Barbosa/Capital News Deputados, Herculano Borges (SD), cotado para a secretaria, e Paulo Corrêa (PSDB), para a presidência da ALMS, conversam durante sessão desta terça-feira (4)

Enquanto aguardam a definição sobre os nomes que vão concorrer a presidência da Assembleia Legislativa para 2019, deputados que foram reeleitos para mais a próxima legislatura já começam a se articular na intenção de formar novos blocos políticos e frentes de atuação para o ano que vem.

De acordo com deputado Herculano Borges (SD), cogitado para compor a mesa diretora da ALMS em 2019, a movimentação que ocorre vem no sentido da montagem de blocos, já pensando nos parlamentares que estão entrando ou retornando à casa em 2019. “As conversas estão sendo feitas e eu posso falar do meu bloco: nós estamos pleiteando espaços na mesa, estamos pleiteando participação nas comissões importantes da casa”, disse Herculano.

O grupo de atuação encabeçado por Herculano Borges ainda deve ter os novatos, Lucas de Lima (SD), Evander Vendramini (PP), Gerson Claro (PP) e Coronel Davi (PSL).

A decisão sobre a presidência da ALMS para 2019 deve ser decidida após o PSDB anunciar quem será o nome do partido que irá concorrer a chefia do legislativo estadual. De acordo com informações internas, o nome do PSDB para a presidência da casa de leis deve ser anunciado ainda nesta terça-feira.