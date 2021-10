Whatsapp, Facebook e Instagram estão fora do ar

Facebook Reprodução Facebook passa por instabilidade

Instabilidade é relatada por usuários de todo o Brasil e outras partes do mundo, nos três dos serviços mais utilizados da internet, WhatsApp, Facebook e Instagram nesta segunda-feira (4). Os aplicativos estão fora do ar momentaneamente. O assunto ficou entre os temas mais comentados no Twitter e mais pesquisados no Google durante a manhã. Até o momento Mark Zuckerberg, fundador do Facebook e proprietário das três marcas, não se manifestou sobre o problema.

Conforme o site DownDetector, que reúne relatos de falha em aplicativos e redes sociais, há um pico de mais de 8 mil reclamações sobre instabilidade no WhatsApp principalmente no Brasil. No Twitter, brasileiros relaram problemas para enviar mensagens no WhatsApp e carregar novos posts no Instagram e Facebook. Ainda segundo o site número de reclamações sobre instabilidade no WhatsApp, Instagram e Facebook aumentou exponencialmente por volta das 11h40 (de MS). No Twitter, até famosos como Felipe Neto relataram dificuldades para acessar os aplicativos.

No caso do Instagram, não está sendo possível utilizar nenhuma das ferramentas da rede social, como ver os stories, abrir os perfis e conversar através do direct. Já no WhatsApp, as mensagens não estão sendo enviadas ou recebidas.