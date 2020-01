Novo alerta do Governo a respeito da febre amarela

Erasmo Salomão / ASCOM MS Vacinação é a melhor forma de evitar a doença

Casos de doenças transmitidas por mosquitos aumentam durante o verão, como a febre amarela, chikungunya, zika e dengue. O Ministério da Saúde emitiu um alerta especial para que a população vá tomar a vacina contra a febre amarela, incluindo o Mato Grosso do Sul.

No Estado, doenças transmitidas por mosquitos são mais propícias, devido ao ambiente com água abundante. Somente em 2019, houve 48 mil casos prováveis de dengue na região.

A população que mais sofre com a febre amarela, mora nas regiões Sul e Sudeste do país, no qual foram confirmados 38 mortes de macacos (epizootia), sendo 34 no estado do Paraná, três em São Paulo e um Santa Catarina.

De mortes de macacos suspeitas da doença, um total de 1.087 notificações foi feita em todo o país. Estes dados foram divulgados pelo Ministério da Saúde nesta quarta-feira (15), no último boletim epidemiológico, monitorando a doença e julho de 2019 a 8 de janeiro deste ano.