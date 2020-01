MS teve cerca de 48 mil casos suspeitos de dengue

Tamanho do texto

Fernanda Carvalho/Fotos Públicas Esvazie recipiente com água parada

No último ano, houve 48 mil casos prováveis de dengue no Mato Grosso do Sul, segundo o Boletim Epidemiológico, divulgado pelo Ministério da Saúde. Foram contabilizados também, 178 casos prováveis de chikungunya e 276 de zika.

Segundo especialistas, a mudança climática, acúmulo de lixo, saneamento básico precário, assim como recipientes com água parada são os principais motivos para uma ocorrência de Aedes aegypti e as doenças que ele pode transmitir.

Segundo o Ministério da Saúde, o principal meio de combater o mosquito é retirando qualquer ambiente propício para sua reprodução. Reservatórios que acumulam água, eliminar os vasos de planta, descartar corretamente embalagens e utensílios, além de manter calhas limpas.

Em caso de suspeita de que exista na vizinhança locais que podem estar servindo de criadouro para os mosquitos, é recomendado que uma denúncia a Secretaria Municipal de Saúde seja feita, tomando as devidas providências para que a segurança pública seja mantida.