Dia D de campanha contra hanseníase acontece nesta sexta

Divulgação/ PMCG Manchas na pele e falta de sensibilidade podem ser sintomas da hanseníase Divulgação/ PMCG Manchas na pele e falta de sensibilidade podem ser sintomas da hanseníase

O Dia D da campanha Janeiro Roxo acontece nesta sexta-feira (24) em Campo Grande. A campanha tem o objetivo de alertar a respeito da hanseníase, doença infectocontagiosa que afeta pele e nervos do paciente.



A ação é organizada pela Prefeitura da Capital, que começa a intensificar as ações do projeto nessa última semana do mês, pois o dia mundial de combate à doença é este domingo (26).



O local onde o Dia D acontecerá é na UBSF Tarumã, a partir das 7h30, contando com mobilização para orientação e busca para descobrir possíveis novos casos da doença. Todas as unidades de saúde da Capital estão aptas para a identificação de manchas que provoquem suspeitas de novos casos.



Manchas esbranquiçadas, avermelhadas ou marrons pelo corpo são um dos principais sinais e sintomas da hanseníase, além da perda de sensibilidade ao calor, frio, dor ou toque.



Diferente do que se é pensando, a hanseníase é extremamente contagiosa, podendo ser pega durante a fala, espirro ou tosse de um paciente que não está em tratamento. Se alguém é diagnosticado com a doença é preciso fazer exames também nas pessoas que se tem convívio.



O tratamento pode ser feito gratuitamente pelo SUS, durante de seis meses a um ano, podendo ser prorrogado por mais um ano, dependendo da saúde do paciente.



Se não for tratado, o paciente contagiado pode ter consequências irreversíveis.