Caso suspeito de coronavírus no Paraguai deixa MS em alerta

Divulgação/ MSGOV A Secretaria de Estado de Saúde

Suspeita de caso de coronavírus no Paraguai coloca Mato Grosso do Sul em alerta. O Ministério da Saúde do Paraguai divulgou nesta quarta-feira (29) um caso que está sendo investigado.



Conforme o jornal ABC Color, o paciente paraguaio esteve na China, onde o vírus surgiu, com um grupo de 35 pessoas. Alguns do viajantes já foram liberados após ser constatado que estão saudáveis.



A Secretaria de Estado de Saúde (SES) do Mato Grosso do Sul lançou um alerta de cuidado para o qual as cidades do Estado devem obedecer. Nacionalmente, o Ministro da Saúde, Luiz Henrique Mandetta deu o alerta que viagens para a China devem ser realizadas em casos de extrema necessidade, por causa da grande contaminação do novo coronavírus na região.



Ainda em 2019, os primeiros casos da doença foram registrados na China. Atualmente já foram encontrados infectados na Coreia do Sul, Japão, Cingapura, Vietnã, Tailândia, Nepal, Malásia, Austrália, Estados Unidos, Canadá e França.