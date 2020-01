Ação para doação de sangue deu viagem grátis de táxi

Edemir Rodrigues/Portal do MS Hemosul quer prevenir contra o baixo estoque de bolsas no Estado

Doadores de sangue do Hospital Regional de Mato Grosso do Sul (HRMS), ganharam uma corrida gratuita no período matutino desta sexta-feira (31). A ação foi uma parceria com o Hemosul, buscando melhorar o estoque de sangue da instituição.



Os estoques de sangue estão em estado de alerta, com baixas bolsas de plaquetas. Filas estão se formando de pacientes necessitando de tratamentos com o componente.



Segundo a enfermeira que coordena o Banco de Sangue da Instituição, Erika Cristine Rosa, a ação não vale somente para conseguir mais doações durante o período, mas também incentivar doadores a ajudarem a população em qualquer dia do ano. “A mobilização dos taxistas contribui de forma significativa, no início do ano é comum nossos estoques ficarem baixos, o que nos preocupa muito; nossa expectativa é que essa ação possa motivar outros profissionais a doar sangue, ajudando o próximo”, pontuou Erika.



Em nota, foi informado que os estoques estão abaixo dos 10%, enquanto os hospitais que dependem do Hemosul, entre públicos e privados, possuem um grande contingente de pacientes internados precisando de plaquetas.