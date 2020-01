Via revitalizada receberá 100 caminhões por dia em época de colheita

Divulgação/ PMCG

Está terminando as obras de revitalização da estrada rural que dá acesso ao complexo de armazéns de grãos de Maracaju. As obras na via duraram menos de um ano, ligando a MS-162 às empresas ADM do Brasil, Cargill e Granja Noroeste.



Foram investidos R% 5,4 milhões no projeto, que tem 1,7 km de implantação da estrada e 800 metros de recuperação de pavimento. A produção de soja em Maracaju é a maior do Mato Grosso do Sul, com 817,7 mil toneladas da oleaginosa produzidas no ano passado, segundo o Siga MS.



Foi divulgado que é possível se fazer uma fila de até 100 caminhões por dia, na época da colheita, atrasando o transporte da mercadoria.



O projeto foi lançado durante a Festa da Linguiça de Maracaju, em maio de 2019 pelo governador Reinaldo Azambuja. Agora, já está em seus estágios finais, podendo ser entregue nas próximas semanas pelo Governo.