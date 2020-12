Vacinação contra febre aftosa no Pantanal encerra dia 15

Arquivo/ Portal MS Febre aftosa

A segunda etapa de vacinação contra a febre aftosa, o qual é obrigatória para bovinos e bubalinos. A previsão da Iagro (Agência Estadual de Defesa Sanitária Animal e Vegetal) é de que 9 milhões de cabeças sejam imunizadas entre os animais do Planalto e do Pantanal.

Com a extinção da ZAV (Zona de Alta Vigilância), o calendário do Estado será dividido em apenas duas regiões. A decisão foi tomada pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento e esta será a primeira campanha de vacinação com a nova divisão para fins de controle sanitário animal no Estado.

O registro no sistema da Iagro deve ser realizado pelo produtor rural até o dia 15 de dezembro. Já no Pantanal, os optantes de novembro devem vacinar todo o rebanho até 15 de dezembro. O registro deve ser realizado no sistema da Iagro até o dia 31 de dezembro.