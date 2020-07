mapa.gov.br Tereza Cristina participa da assinatura de acordo de cooperação

A ministra Tereza Cristina (Agricultura, Pecuária e Abastecimento) participou nesta terça-feira (21) da cerimônia de assinatura de um acordo geral de cooperação entre a Agência Brasileira de Promoção de Exportações e Investimentos (Apex-Brasil) e a Empresa Brasileira de Pesquisa Agropecuária (Embrapa). Também foi assinado um acordo de cooperação técnica para atração de investimentos, com definição de um plano de trabalho para direcionar as primeiras atividades da parceria.

Na avaliação da ministra, a oficialização dessa parceria trará resultados mais efetivos e agilidade maior para a Embrapa - por meio da Apex - que tem expertise de promoção comercial. Além disso, será importante também para o fortalecimento do trabalho da imagem do Brasil no exterior, principalmente da agropecuária.

“Esse ato tem uma grande importância para o Mapa. Com certeza, com grandes resultados no futuro próximo. É uma parceria do ganha-ganha que estamos hoje formalizando e encaminhando para um sucesso mais rápido”, disse a ministra ao destacar que considera a Embrapa a “joia” do agronegócio brasileiro.

A partir de esforços conjuntos entre as duas instituições, o acordo visa aumentar a competitividade do agronegócio brasileiro e sua capacidade de inserção nas cadeias globais de valor, por meio da sinergia entre as agendas de pesquisa agropecuária, promoção internacional da agropecuária brasileira e captação de investimentos estrangeiros.