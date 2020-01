Showtec terá exposição de tecnologia para plantio

Tamanho do texto

Divulgação Durante a Showtec, de 22 a 24 de janeiro, empresa de tecnologia demonstrará o dosador pneumático Selenium

Showtec, terá um estande com especialista em soluções tecnológicas para plantio. O evento, que é o maior da área agropecuária do Mato Grosso do Sul, está programado para acontecer entre os dias 22 a 24 de janeiro, em Maracaju.

Já foram confirmados cerca de 120 expositores, dentre eles a J.Assy, que é especializada em tecnologias para plantio. A empresa estará expondo o dosador pneumático Selenium, uma nova ferramenta para distribuição de sementes, que é automática, sem a necessidade de regulagem.

Outra inovação que será mostrada é o sensor sem fio para adubo Visum. Que monitora o fluxo do insumo e alerta sobre entupimentos e falhas, a prova de encrostamento e corrosão.

São esperados um total de 16 mil visitantes nos três dias de evento.