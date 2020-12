Projeção prevê alta para produção e abate de aves e suínos

Assessoria de Comunicação do Sistema Famasul - Ellen Albuquerque

Em Mato Grosso do Sul as perspectivas para o fechamento de 2020 nas cadeias produtivas da suinocultura e avicultura são boas. Em comparação ao ano de 2019, a variação para os abates de aves deve ser 11,1% maior e para os suínos, 4%.

De acordo com o levantamento realizado pelo Departamento Técnico do Sistema Famasul, a estimativa é que mais de 172 milhões de cabeças de aves, e aproximadamente 1,9 milhão de suínos. A produção total das duas cadeias produtivas deve registrar volume de 560 mil toneladas. Este é o tema da editoria #MercadoAgropecuário desta segunda-feira (07).

“Tradicionalmente é comum que nos meses que antecedem o Natal, o consumo interno dos cortes suínos, por exemplo, aumente. A movimentação determina um bom desempenho no mercado. A tendência é que os números sejam expressivos, superior ao valor registrado no ano passado”, pondera a analista técnica do Sistema Famasul, Eliamar Oliveira.

Conforme acompanhamento, a receita terá acréscimo respectivamente de 4,19% e 275%, frente aos números registrados no ano anterior.As exportações da proteína in natura, industrializada e miudezas, a projeção é um acréscimo de 23,8% no peso comercializado de frango e disparados 229,4% no volume de carne suína.

A China continua sendo o principal cliente sul-mato-grossense quando o assunto é mercado avícola. Entre janeiro e outubro deste ano, a variação da receita com a carne de frango foi 10,6% superior. Para o mercado suinícola, Hong Kong liderou o ranking de exportação com 261% maior para este mesmo intervalo. De acordo com a assessoria, no Boletim de Pecuária da Casa Rural, você fica por dentro do mercado com informações de abate, produção, preços e exportação.