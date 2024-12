Pesquisa comprova que frango brasileiro não recebe hormônios para crescimento

Viviane Freitas

Capital News



Ana Nascimento/Agência Brasil Avicultura

Ana Nascimento/Agência Brasil

Avicultura

Uma pesquisa científica realizada por estudantes de Medicina Veterinária do Centro Universitário de Brasília (CEUB) desmistificou a crença de que hormônios são utilizados na indústria avícola. A pesquisa confirmou a qualidade do manejo dos frangos de corte no Brasil, demonstrando que a rápida taxa de crescimento das aves é resultado de práticas avançadas de manejo e nutrição, e não de hormônios.

O Brasil, que é o terceiro maior produtor e exportador de carne de frango do mundo, ainda enfrenta a desinformação sobre o uso de hormônios na produção. Esse mito surgiu na década de 1970, quando houve discussões sobre o uso de hormônios para aumento de peso na indústria avícola. Embora esses testes nunca tenham sido realizados com frangos de corte, a ideia se espalhou e se consolidou, gerando dúvidas sobre a segurança do alimento.

A pesquisa dos estudantes de Medicina Veterinária, que incluiu visitas a aviculturas, frigoríficos e granjas, comprovou que o crescimento acelerado dos frangos é fruto de melhoramento genético, nutrição equilibrada e boas práticas de manejo, e não do uso de hormônios. Marianna Gadê, coautora do estudo, também esclareceu que o uso de antibióticos no controle de doenças aviárias, frequentemente confundido com o aumento do tamanho das aves, não está relacionado ao crescimento rápido.

A orientadora do projeto, professora Francislete Melo, explicou que o melhoramento genético, a alimentação balanceada e o controle rigoroso das condições de criação são os principais responsáveis pelo aumento da produtividade e da qualidade das aves. Ela destacou que, mesmo que o uso de hormônios fosse permitido por lei, seria tecnicamente inviável, pois a aplicação individualizada em milhões de aves seria impraticável.

Para combater a desinformação, os estudantes criaram um vídeo educativo para o TikTok, esclarecendo o mito sobre o uso de hormônios nos frangos de corte e destacando a proibição dessa prática no Brasil. O vídeo foi feito de forma didática para atingir um público amplo, utilizando as redes sociais para disseminar informações corretas sobre os avanços na avicultura e os benefícios para a saúde e bem-estar animal.