Novo fertilizante será apresentado na Showtec

Showtec, terá um estande com novo fertilizante que tem efeito mais rápido, denominado enraizador Potamol. O evento, que é o maior da área agropecuária do Mato Grosso do Sul, está programado para acontecer entre os dias 22 a 24 de janeiro, em Maracaju.





Já foram confirmados cerca de 120 expositores, dentre eles a Ubyfol, que é especializada em tecnologias para fertilizantes. O produto se destaca pois possui em sua formulação alta concentração de molibdato de potássio, fonte ideal de molibdênio, com rápida absorção e baixo índice salino. Além do Potamol, a empresa também mostrará o adjuvante Disperse Ultra, que possui moléculas exclusivas de origem orgânica e biodegradáveis, e que apresenta alta afinidade pela água e pela cutícula vegetal.





Outra inovação que será mostrada é o sensor sem fio para adubo Visum. Que monitora o fluxo do insumo e alerta sobre entupimentos e falhas, a prova de encrostamento e corrosão.