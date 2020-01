Nova ferramenta deve melhorar o solo de plantações

Divulgação Pesquisadora Ieda Mendes, da Embrapa Cerrado, explanou sobre a tecnologia durante painel na Trincheira Show

Foi lançada uma nova ferramenta que permite fazer a bioanálise do solo, durante a Showtec, em Maracaju. Aberto nesta quarta-feira (22), o evento é o maior de agronegócio em Mato Grosso do Sul, com data pra finalizar nesta sexta-feira (24).



Estão participando cerca de 120 expositores, dentre eles a pesquisadora Ieda Mendes, que apresentou a nova tecnologia durante durante o painel na Trincheira Show. A ferramenta, denominada Bioanálise do Solo (BioAs), foi desenvolvida para analisar questões biológicas do solo, como por exemplo a presença de raízes que atrapalham o desenvolvimento de plantações.



Com a ferramenta, será possível então facilitar o monitoramento do solo, esse acompanhamento da atividade biológica do solo pode auxiliar na tomada de decisão dos produtores, como a intensificação da rotação de culturas, sendo alternativa para aumento da produtividade das culturas.



O objetivo da Showtec é dar acesso a novas ferramentas para potencializar ainda mais a produção agrícola e pecuária da região para produtores rurais, profissionais e estudiosos do setor.