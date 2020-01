MS pode ter geadas este ano

Tamanho do texto

Divulgação Temperaturas podem ficar negativas

É possível que ocorra geada em municípios da região sul de Mato Grosso do Sul, durante o mês de junho. As informações foram divulgadas pela Embrapa Agropecuária Oeste, com informações coletadas por seu sistema de previsão.

No relatório é informado que a probabilidade de acontecer pelo menos uma geada é de 96%. Ainda existe 74% de chance de que essa geada seja classificada como

forte, chegando a temperaturas abaixo de 1ºC.

Durante o Showtec 2020, a previsão de ocorrência de geada na

safrinha 2020 no Sul do MS, será tema de uma das palestras que serão

apresentadas no stand da Embrapa, no espaço ‘Agricultura Movida à Ciência’.