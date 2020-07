MS inicia colheita do milho segunda safra

Divulgação/Assessoria Aprosoja Colheita do milho 2ª safra têm início em MS

A colheita do milho de segunda safra começou oficialmente no Mato Grosso do Sul, com expectativa de colher 8,195 milhões de toneladas com produtividade média de 72 sc/ha. Os dados são do Siga/MS (Sistema de Informação Geográfica do Agronegócio) e confirmam redução na área plantada.

O boletim técnico divulgado esta semana confirma que o Estado teve 1,895 milhão de hectares plantados com milho na safra 2019/2020, o que representa redução de 12,79% no total comparado a safra passada. A redução se deve as condições climáticas adversas na época de colheita da soja.

Nas próximas semanas, com o andamento da colheita que atualmente está em 2%, será possível ver como ficará a média de produtividade. A tendência é aumentar, considerando que há grande variação dependendo da área.