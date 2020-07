MS apresenta 2ª maior variação no preço da carne de ovinos

Divulgação/Senar

Mesmo durante a pandemia do coronavírus, o mercado da ovinocultura em Mato Grosso do Sul apresentou a segunda maior variação positiva no preço do quilo da carne no país. A análise foi feita entre maio e junho em 10 estados brasileiros onde a cadeia produtiva é relevante. A análise foi realizada pelo Departamento Técnico do Sistema Famasul.

O estado com maior variação foi Santa Catarina, com 21,1% no total. Em seguida, Mato Grosso do Sul teve uma variação de 6,6%: em maio o quilo da carne ovina custava R$ 7,13 e em junho R$ 7,60.

“Dentro de vários fatores que podem causar mudança no comportamento dos preços de um produto, a valorização observada pode ser reflexo também de um aumento de procura pela carne ovina em uma possível substituição à carne bovina que está com preços altos. Ainda mais em um momento como este que estamos vivendo de tantas incertezas”, avalia o analista técnico do Sistema Famasul, Juliano Bastos.

No levantamento, os técnicos observaram uma estabilidade na atividade, o que demonstra que a cadeia produtiva está cada vez mais consolidada na região.

Comparando o 1º semestre de 2020 com o do ano passado, houve uma variação positiva de 0,2% em relação ao preço pago ao produtor pelo quilo da carne ovina. A média do semestre de 2020 ficou em R$ 7,57 o quilo.