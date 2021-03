Leilão Nelore Zoller expõe etapa genética dedicada às fêmeas

Divulgação/Assessoria Evento conta com a chancela da Associação dos Criadores de Nelore do Brasil

A empresa Agro Zoller irá ofertar na próxima quinta-feira, 18 de março, às 20h30 (Horário de Brasília), durante o Leilão Nelore Zoller, animais Nelore e Nelore Mocho. A etapa genética apresentada será uma continuação do Leilão Nelore Zoller, ocorrido no dia 27 de fevereiro deste ano.

Entre as ofertas especiais que serão leiloadas estão pacotes de sêmen dos touros de central Rolex FIV da Zoller, Druso Matinha e do recordista Gandak FIV Camparino. Conforme a assessoria, com exceção dos pacotes de sêmen, a etapa será totalmente dedicada às fêmeas, com ofertas de prenhezes, aspirações consagradas, bezerras, novilhas e vacas prenhes e paridas de Nelore e Nelore Mocho.

Proprietário da Agro Zoller, Raphael Zoller ressalta que o primeiro leilão da empresa foi um sucesso e destaca a continuação na etapa genética. “Após o sucesso da etapa do dia 27 de fevereiro, com reconhecimento do mercado e a alta valorização dos lotes, além do sucesso de audiência no Canal Rural, a etapa genética continua com a mesma qualidade e o mesmo nível de seleção Agro Zoller”, explicou via assessoria.

Em decorrência da pandemia da Covid-19, o leilão será realizado virtualmente com transmissão ao vivo do Canal Rural e retransmissão do Lance Rural e Remate Web.

Serviço:

Mais informações podem ser obtidas pelo telefone (41) 9951-0051 ou pelo email: raphael@agrozoller.com.br.