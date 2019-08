Inscrições para Jornada de Iniciação Científica terminam em agosto

As inscrições para a 13ª edição da Jinc, a Jornada de Iniciação Científica organizada pela Embrapa Suínos e Aves e a Universidade do Constestado - UnC Campus Concórdia, encerra no dia 30 de agosto.



O prazo não será prorrogado. O tema deste ano é "Bioeconomia: diversidade e riqueza para o desenvolvimento sustentável". De acordo com a nota, o evento científico será realizado no dia 23 de outubro, durante a Semana Nacional de Ciência e Tecnologia, nas dependências da UnC.



A Jinc se consolidou como um evento voltado para a discussão da ciência e da pesquisa, com o foco na iniciação científica. O objetivo é divulgar e valorizar o conhecimento gerado em instituições de ensino. "É um momento de despertar os acadêmicos para a prática da ciência, mostrando que ela está mais próxima da sociedade do que parece e que é feita com dedicação, por pessoas dispostas a fazer a diferença", diz o chefe de Pesquisa e Desenvolvimento da Embrapa Suínos e Aves, pesquisador Airton Kunz, idealizador do evento. A dinâmica do evento prevê o envio de trabalhos que são analisados por uma comissão científica formada por profissionais das instituições organizadoras para apresentação na forma de comunicação oral e pôster no dia do evento. A abertura conta com uma palestra com um profissional da área de pesquisa.



Orientações, datas e demais informações sobre a 13ª Jinc estão disponíveis na página do evento (www.cnpsa.embrapa.br/13jinc).