Horta Urbana é realidade na Capital

Divulgação/ PMCG A Prefeitura fez todo o preparo no trator, deixando os canteiros prontos para o trabalho.

Uma Horta Urbana em Campo Grande, gera renda para uma família, além de alimentar mais de 20 pessoas, no bairro Jardim Paulo Coelho Machado. Sendo uma opção viável de sustento, mesmo em meio a uma metrópole.

O espaço é comandada pelas primas Rosangela Maria dos Santos, 46 anos, Maria Aparecida de Jesus, 29 anos, e pela filha dela, Ana Carla de Queiroz, 13 anos. Mas isso não surgiu da noite para o dia, Rosangela mora no local há mais de 24 anos e teve que ser paciente para ver os frutos do trabalho.

Para conquistar isso, as agricultoras passaram por uma série de orientações, que são fornecidas pela Prefeitura, por meio do Sedesc, em parceria com o Serviço Nacional de Aprendizagem Rural (Senar). A Prefeitura ainda ara, engradeia e depois levanta os canteiros, deixando a terra pronta para ser cultivada.

Atualmente, o projeto tem aproximadamente 80 hortas urbanas implantada, com perspectiva de 200 hortas até o final de 2021. No momento elas tem plantado couve, alface, rúcula, cheiro verde, berinjela, tomate cereja e pimentão. A nova plantação terá ainda agrião e almeirão.