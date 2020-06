Exportação de carne bovina teve ganho de 27,05%

Divulgação/ MSGOV Valor negociado do produto para o produto foi US$ 466,7 mil na terceira semana de junho

Com um aumento de 27,05% e uma média diária de 7,6 mil toneladas gerou o ganho na exportação de carne bovina na comparação anual.

Segundo a Secretaria de Comércio Exterior do Ministério da Indústria, Comércio e Serviços (SECEX) o volume embarcado de carne bovina na primeira semana de junho foi de 107,1 mil toneladas, sendo que no mês de junho do ano passado o envio de carne somou um total de 114,5 mil toneladas. As projeções iniciais da Agrifatto apontam que o mês deve encerrar com um total exportado de 150 a 170 mil toneladas.

Preços médios ficaram próximos de US$ 4.354,20 por tonelada, na qual teve um aumento de 12,78% se comparado ao mesmo período do ano anterior que registrou um valor médio de US$ 3.860,80 por tonelada, conforme o site Notícias Agrícolas. O valor negociado do produto para o produto foi US$ 466,7 mil na terceira semana de junho, tendo em vista que o valor comercializado foi no ano passado foi de US$ 442,1mil. A média diária ficou em US$ 33,34 mil e registrou um avanço de 43,28%, frente ao observado do ano passado que negociou a US$ 23,26 mil.