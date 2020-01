Estiagem pode prejudicar cultivo de milho no Mato Grosso do Sul

Divulgação/ Portal MS A Embrapa prevê estiagens no meio do ano em Mato Grosso do Sul

Mato Grosso do sul recebe recomendação para que os agricultores da região cultivam milho apenas até o dia 10 de março deste ano. A Aprosoja/MS avalia um risco para a produção tardia do cereal, que pode ser afetado por geadas previstas pela Embrapa, no Estado.



Segundo o presidente da Aprosoja/MS, André Dobashi, os preços do milho estão atrativos, podendo chegar R$ 40 a saca ainda nesta segunda safra de 2020. O Mapa avaliou que a produção do cereal deve elevar em todo o país, menos em Mato Grosso do Sul, que deve passar por geadas no meio do ano. Para evitar o risco de perda da colheito do milho safrinha, a instituição recomendam o cultivo sul-mato-grossenses apenas até a primeira dezena de março.



O Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa) também se pronunciou, afirmando que apesar do atrativo nos preços do cereal aumentar a produção no país, os riscos são muito grande para os produtores sul-mato-grossenses. Luminosidade, temperatura ao longo do dia e vários outros fatores também podem afetar a produção.





Segundo a Aprosoja/MS, os produtores podem aproveitar a soja que está começando a ser colhida, para semear o milho ao longo de todo mês de fevereiro.