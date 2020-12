Em MS exportações somam US$ 5,4 bilhões de janeiro a novembro

ms.gov.br ..

A soja é o principal produto da balança comercial de Mato Grosso do Sul, sendo responsável por 29,5% de tudo o que é exportado. O grão teve participação considerável para que o Estado atingisse a marca de US$ 5,4 bilhões exportados em onze meses de 2020, com superávit de US$ 3,7 bilhões. Acesse a carta de conjuntura aqui.

De janeiro e novembro de 2020, Mato Grosso do Sul exportou 4,7 milhões de toneladas de soja, o montante é 45% maior que o mesmo período do ano passado e monstra o mercado externo aquecido para o grão brasileiro. As informações estão na Carta de Conjuntura do Setor Externo, divulgada pela Semagro (Secretaria de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar).

“A desvalorização da moeda brasileira tem pesado na remuneração dos produtores e na competitividade dos itens. E em relação a soja, estamos aumentando a capacidade de processamento da soja internamente, o que também tem afetado nos preços elevados do grão. A tendência de alta na demanda se confirma, com quase metade da safra a ser colhida já comercializada”, explica o secretário Jaime Verruck, titular da Semagro.

De acordo com o secretário Jaime Verruck chama a atenção para a necessidade de investir em logística. “As exportações mostram que discutir logística é de extrema importância no Estado. Praticamente todo o volume exportado vai para os portos de Santos e Paranaguá, via transporte rodoviário, que impossibilita dar a fluidez necessária que alguns produtos exigem, como é o caso do minério de ferro”.

Os números da balança comercial de janeiro a novembro mostram ainda que o Estado é dependente da demanda da China. Em 2020 o país foi responsável, até novembro, pela compra de 45% das exportações estaduais, com crescimento de 23% no consumo em relação ao ano passado. Segundo a assessoria, os Estado Unidos aparecem em segundo, com 4,17% do total exportado.