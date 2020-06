Conselho de Desenvolvimento Rural aprova compra de fazenda em Rochedo

Portal MS Reunião aconteceu nesta quinta-feira

Nesta quinta-feira (18) o Conselho Estadual de Desenvolvimento Rural Sustentável (CEDRS) aprovou a compra da Fazenda Triana II, localizada em Rochedo, para implantação de um projeto de assentamento rural que beneficiará 48 famílias.

Propriedade será paga com recursos do Crédito Fundiário; as famílias terão três anos de carência e mais 25 anos para pagar o financiamento, que tem juros subsidiados. Ao todo são 434 hectares a serem divididos entre os 48 novos proprietários. A aprovação do projeto pelo CEDRS é exigência para liberação dos recursos e efetivação da compra, explicou o secretário de Meio Ambiente, Desenvolvimento Econômico, Produção e Agricultura Familiar (Semagro), Jaime Verruck, que também preside o Conselho.

Esse processo tramita desde 2017 e já passou por avaliações técnicas de diversas entidades e órgãos públicos. No novo assentamento, pretende-se desenvolver lavouras de mandioca e produção de leite. O Crédito Fundiário já possibilitou o sonho do acesso à terra para 5 mil famílias em Mato Grosso do Sul e diversos outros projetos nesse sentido ainda estão em tramitação junto ao CEDRS. Conforme a assessoria o superintendente de Agricultura do Estado, Celso Martins, membro do CEDRS, comunicou durante a reunião que decreto editado nesta quinta-feira pelo governo federal altera as normas de obtenção do Crédito Fundiário, portanto todos os processos ficam suspensos até que sejam readequados.