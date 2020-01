Brasil pode se tornar o maior exportador de alimentos para a Índia

Alan Santos/Agência Brasil Bolsonaro em encontro com o presidente indiano Ram Nath Kovind

Em dez anos, o Brasil deve se tornar um dos principais fornecedores de alimentos para a Índia. Uma parceria foi firmada entre os países nesta semana, em encontro de Bolsonaro com o presidente indiano Ram Nath Kovind.



A expectativa é que a exportação de alimentos aumente significativamente. O diretor de relações internacionais da Confederação da Agricultura e Pecuária do Brasil (CNA), Gedeão Pereira, participou da missão oficial do governo ao país, fazendo uma projeção de crescimento para os dois países.



Segundo Gedeão, o Brasil tem condições de suprir essa necessidade. A população indiana ultrapassou a marca de 1,3 bilhões de cidadãos, o esperado é que a Índia não consiga suprir a alimentação de sua população, tendo que importar alimento de outros países.



No encontro, o Ministério da Agricultura firmou cooperação técnica na área de produção animal. As parcerias podem ocorrer nas áreas de sanidade animal, capacitação técnica e pesquisa em genômica bovina e intercâmbio mútuo de germoplasma.