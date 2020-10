Arroba do boi encerra a semana em alta

Portal MS Preço está estável em duas cidades de MS

A cotação da arroba do boi gordo começou a sexta-feira (02) com alta de 0,04% no preço. Em Mato Grosso do Sul o produto é negociado vista R$ 244,50 e para 30 dias R$ 238,50, em Dourados, já em Campo Grande Grande á vista R$ 241,50 para 30 dias R$ 243,50 e Três Lagoas à vista R$241,00 e para 30 dias R$ 243,50.

O preço do quilo do frango congelado não sofreu variação e o produto é vendido a R$ 5,85. Já o preço do frango resfriado também não teve variação e a mercadoria é comercializada a R$ 5,95. Conforme o Canal Rural, no mercado financeiro, o preço da carcaça suína especial se manteve estável e o produto é negociado a R$ 11,72.