Agropecuária brasileira alcança recorde de produção

Divulgação/ Agencia Brasil

No ano passado, o Valor Bruto da Produção Agropecuária (VBP) encerrou com R$ 630,9 bilhões, 2,6% acima do obtido no ano anterior. As lavouras geraram um valor de R$ 411,1 bilhões e a pecuária, R$ 219,8 bilhões.

Foi um recorde, desde o início da apuração, em 1989, os dados foram divulgados pelo Ministério da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa). Superando o ano de 2017, onde o VBP havia alcançado R$ 627,1 bilhões.

Uma nota foi divulgada pela Secretaria de Política Agrícola, onde ficou pontuado que o faturamento de milho teve um aumento considerável no ano passado, assim como a pecuária, com crescimento real de 9%. Já as lavouras sofreram redução de 0,5%.

A previsão para 2020 é que o crescimento continue, são esperados R$ 674,8 bilhões, 7% superior se comparar com o de 2019.