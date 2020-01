A produção de algodão irá aumentar 500% em 2020

Tamanho do texto

A produção de algodão brasileira em 2020 tem previsão de crescimento de 500% em relação ao ano anterior. O principal responsável pelo impulsionamento seria o centro de processamento do município de Catuti, prevista para abril, no Norte de Minas Gerais.

Sendo responsabilidade da Associação Mineira dos Produtores de Algodão (Amipa), em parceria com a Secretaria de Estado de Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Seapa), dentro do Programa Mineiro de Incentivo à Cultura do Algodão (Proalminas), a ação pretende aumentar cinco vezes a produção de algodão.

Conforme o AgroLink, a produção saltará dos atuais 1.280 quilos por turno para 6.400 quilos por turno, podendo chegar a 15 toneladas de algodão em caroço por dia, segundo estimativas da Cooperativa dos Produtores Rurais de Catuti (Coopercat).

“Vamos ter ainda uma unidade de esmagamento para produção de óleo vegetal e alimentação animal, além do deslintamento de sementes de algodão para o plantio”, pontuou o assessor técnico da entidade, José Tibúrcio Filho.