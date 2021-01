Simone Tebet e Nelsinho Trad são destaques no Senado Federal

RETROSPECTIVA 2020

Roque de Sá/Agência Senado, Pedro França/Agência Senado e Cleia Viana/Câmara dos Deputados Nelsinho, Simone e Fábio

Mato Grosso do Sul conta com três senadores na bancada federal, de acordo com pesquisa, dos três mandatos senatoriais do Estado, o de melhor avaliação na pesquisa é o de Simone Tebet (MDB), que alcançou 28,12%. Logo atrás vem o senador Nelsinho Trad (PSD), com 25,18% e, em último, a senadora do PSL Soraya Tronicke, com 16,35%. Os que não souberam responder ou não responderam totalizam 30,35%.

A pesquisa foi realizada pela Ranking Comunicação e Pesquisa entre os dias 07 e 13 deste mês, entrevistando 1.700 pessoas a partir dos 16 anos de idade. O intervalo de confiança é de 95% e a margem de erro máxima estimada foi de 2.5 pontos percentuais, para mais ou para menos.

A pesquisa foi realizada em Campo Grande - 44.10%, Dourados - 11.6%, Três Lagoas- 5.8%, Corumbá - 5.2%, Ponta Porã - 4.7%, Naviraí - 2.7%, Nova Andradina - 2.6%, Aquidauana - 2.5%, Sidrolândia - 2.3%, Paranaíba - 2.2%, Maracaju - 2.0%, Coxim - 1.9%, Amambaí - 1.9%, Rio Brilhante - 1.9%, Caarapó 1.5%, Costa Rica - 1.5%, São Gabriel do Oeste - 1.5%, Miranda - 1.4%, Ivinhema - 1.4%, Aparecida do Taboado - 1.3%.

A senadora Simone Tebet (MDB) é cotada para concorrer a presidência do Senado em 2021.