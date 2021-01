Tereza Cristina mantém agropecuária do Brasil em alta em 2020

RETROSPECTIVA 2020

Antonio Araujo/Mapa Tereza Cristina

A ministra da Agricultura, Pecuária e Abastecimento (Mapa), Tereza Cristina (DEM), surpreendeu ao conseguir manter em alta o setor no Brasil mesmo com todas as dificuldades da pandemia.

Com o bom desempenho realizado por Tereza Cristina à frente do Ministério, uma ala do governo quer convencer o presidente Jair Bolsonaro a apoiar a ministra, deputada licenciada do DEM-MS, para a sucessão de Rodrigo Maia, na eleição da Câmara Federal, considerando a relação dele com o governo, o grupo considera um alinhamento com a eleição de Tereza Cristina.

O Pantanal conseguiu em 2020 ter 40% dos peixes inventariados por pesquisadores da região, o volume de açúcar exportado no Estado cresceu 3,5 vezes em 2020. A agropecuária atingiu o valor de R$ 806,6 bilhões. Mais de 160 milhões de animais foram vacinados contra a febre aftosa no Mato Grosso do Sul. Por fim o Estado conseguiu a marca de 14° no ranking mundial de produção de milho.